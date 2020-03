Egyptische zangeres: 'besmet met coronavirus na bezoek aan Marokko' (video)

In een live- uitzending op haar Facebook-pagina verklaarde ze dat ze besmet is geraakt met COVID-19 tijdens haar reis in Marokko, waar ze op 8 maart een ceremonie bijwoonde ter gelegenheid van Internationale Vrouwendag. "We waren in gezelschap van iemand die bij terugkomst in Egypte ontdekte besmet te zijn met het coronavirus", vertelt ze zonder verdere details te geven.









Volgens Egyptische media verkeert Enas Ezz Eldeen in quarantaine in Egypte nadat autoriteiten haar de thuisisolatie hadden opgelegd. Afgelopen maandag sprak ze haar fans opnieuw toe. "Ik wil je geruststellen. Ik ben ontroerd door je solidariteit en je berichten", zei ze in een Facebook-live uitzending.





In Egypte is bij 656 personen besmetting met het coronavirus bevestigd. In het land zijn 41 personen aan het longvirus overleden.