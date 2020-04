Netflix uitgekeken? Pathé trakteert elke dag op gratis film

Het gaat in totaal om 23 films die te zien zijn via Pathé Thuis, waaronder Rambo: Last Blood, Huisvrouwen Bestaan Niet en Midway. Iedere ochtend om 09.00 uur wordt via de socialemediakanalen van Pathé en Pathé Thuis een unieke code gedeeld die dezelfde dag tot 23.59 uur geldig is. Met deze code kan de film van de dag worden bekeken via Pathé Thuis. Alle genres komen voorbij: van romcoms en actie tot thrillers en familiefilms. "Hiermee wordt het thuisblijven in sociale isolatie nét een beetje leuker en hoeven filmfans hun favoriete uitje iets minder te missen. Popcorn erbij en ontspannen maar!", zegt de bioscoopexploitant.De Nederlandse bioscopen zijn in elk geval tot 1 juni gesloten vanwege het coronavirus. Vrijdag maakte Pathé ook bekend dat een aantal grote Nederlandse filmtitels die nog in de bioscopen te zien waren toen de coronacrisis uitbrak, vanaf vrijdag online via Pathé Thuis te bekijken zijn. Het gaat onder meer om de familiefilm Kruimeltje en de strijd om de goudmijn, de dramafilm Suriname en de romantische komedie Huisvrouwen bestaan niet 2.