Ali B scoort met coronalied 'Anderhalf' (video)

Het veelbesproken 'coronalied' Zon is in geen velden of wegen te bekennen in de Single Top 100. Maar andere coronahits doen opnieuw goede zaken.

Het levert Ali B zijn elfde top 5-hit op en de eerste sinds begin 2018, toen de rapper meedeed op het nummer Slow Down van Dmitri Vegas & Like Mike.

Het duet 17 Miljoen Mensen van Davina Michelle en Snelle staat met ruime voorsprong voor de tweede week op nummer 1 en Ali B's Anderhalf maakt een megasprong de top vijf in. Op Anderhalf maakt Ali B duidelijk hoe belangrijk de anderhalve meter afstand is in tijden van corona. Hij krijgt op het liedje hulp van Poke en het Jandino Asporaat-typetje Judeska. © ANP 2020