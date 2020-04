Ramadanprogrammering TV-zenders in problemen

Traditiegetrouw pakken Marokkaanse TV-zenders gedurende de vastenmaand uit met televisieseries die tijdens het verbreken van het vasten gretig geconsumeerd worden. "Het aftellen is begonnen en we hebben zoveel mogelijk content nodig voor de ramadan. Als we onze eigens series niet kunnen voltooien, zullen we moeten nadenken over aankopen in het buitenland, ten koste van de kwaliteit", zegt een anonieme inkoopmanager van een televisiezender in Dubai tegen persbureau AFP. "Vier Ramadan-series die in Libanon en Syrië worden gemaakt konden niet worden voltooid. Alles is nu opgeschort", vervolgt hij.





Romantische drama's, familiekomedies of adembenemende thrillers vormen het dagelijkse menu van TV-zenders die onderling verwikkeld zitten in een hevige strijd om de kijker. Om nog maar te zwijgen van concurrentie van binge-giganten zoals Netflix. Er staat voor de TV-zenders veel op het spel want door het extra publiek tijdens de ramadan schieten de prijzen voor televisiereclame omhoog. Marokkaanse TV-zenders hopen tijdens de ramadan het verlies van gedaalde advertentiekomsten als gevolg van het coronavirus deels te compenseren. Door de economische onzekerheid en de preventiemaatregelen zoals het vliegverbod en het uitgaansverbod zijn immers veel lucratieve campagnes opgeschort.





De preventiemaatregelen verschillen van land tot land. Het filmen in Libanon en Koeweit is onderbroken maar de camera's in andere landen, zoals de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) draaien door, weliswaar onder strikte regels, zoals de beperking van niet-essentieel personeel op filmsets.





De in Dubai gevestigde pan-Arabische mediagigant MBC steriliseert constant studio's en filmlocaties en richtte zelfs 'medische nooddiensten' op. In Egypte, één van de belangrijkste aanbieders van Arabische televisieseries, is geen officieel bevel tot sluiting van studio's afgegeven. Alsnog zijn meer dan 80% van de producties stilgelegd.





De televisiekanalen en de productiebedrijven oefenen druk uit om de opnames vóór de ramadan te voltooien. "Er is een conflict tussen de artiesten en de investeerders", zegt de Egyptische acteur Ali Sobhy tegen persbureau AFP. De acteur zit vrijwillig in thuisisolatie. Meerdere acteurs riepen de autoriteiten op om de filmset te laten sluiten, uit vrees besmet te worden met het coronavirus.





"Er is geen reden om met de gezondheid van mensen te spelen. Het is onze verantwoordelijkheid om deze ramp te stoppen", haalde de geroemde Egyptische regisseur Yousry Nasrallah op Twitter.









De Syrische producente Diana Jabbour zegt dat haar bedrijf de filmopname had opgeschort nog voordat de autoriteiten preventiemaatregelen oplegden. "We zullen niet spelen met de gezondheid van degenen die voor ons werken, van de kleinste technicus tot de grootste acteur", vertelde ze aan AFP.