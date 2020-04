Onderzoek naar zangeres na bewering coronavirus in Marokko te hebben opgelopen

De voormalige Arab Idol-kandidate maakte onlangs bekend besmet te zijn met het coronavirus. In een live- uitzending op haar Facebook-pagina verklaarde ze dat ze besmet raakte met COVID-19 tijdens haar reis in Marokko, waar ze op 8 maart een ceremonie bijwoonde ter gelegenheid van Internationale Vrouwendag.





Het Egyptische Ministerie van Volksgezondheid heeft enkele dagen na terugkomst van de zangers contact met haar opgenomen als routineprocedure bij personen die tijdens de coronacrisis terugkeren uit het buitenland. Het ministerie meldde dat één van de passagiers op haar terugvlucht besmet was met het coronavirus en dat ze zich moet laten testen. Enas beweerde daarop dat ze sinds haar terugkomst in Egypte last heeft van kortademigheid en hoofdpijn en publiceerde vrijwel direct de video waarin ze haar volgers vertelde dat ze besmet was.





Voorbarig

De Egyptische gezondheidsautoriteiten ontkenden echter de gezondheidsclaim van de zangeres en beweerde dat Enas het 'nieuws' van de 'besmetting' meldde nog voordat ze zich liet onderzoeken. Enas was in haar video ook bijzonder kritisch naar de situatie in Egyptische ziekenhuizen en naar het Ministerie van Volksgezondheid.





De test in het ziekenhuis bleek achteraf echter negatief voor het coronavirus. Door het verspreiden van nepnieuws riskeert Enas een gevangenisstraf van een jaar en een geldboete 20.000 pond (€11.500,-)