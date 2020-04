Eenzame ouderen krijgen bloemetje door Ali B

De rapper legde voor het initiatief contact met ouderenbond ANBO en de sierteeltindustrie, die haar bloemen vanwege corona niet kwijtraakt. Donderdag reden honderden vrachtwagens door het land om 150.000 boeketten te bezorgen bij thuiszorgorganisaties die meedoen. Hun medewerkers overhandigen de bloemetjes vrijdag aan zelfstandig wonende ouderen die verder weinig mensen ontmoeten vanwege de coronacrisis. "Daar zitten gele boeketten bij, gemengde bosjes, rozen, van alles wat", aldus een woordvoerster van de ANBO. "Het is waanzinnig dat we die allemaal uit mogen delen, terwijl de sierteeltsector het nu juist moeilijk heeft." De bloemen zijn bij elkaar 3 miljoen euro waard.Het zal niet lukken om alle ouderen die weinig aanspraak hebben vanwege de coronacrisis te bereiken, realiseert de woordvoerster zich. "Maar hopelijk inspireren we mensen met deze actie om ook een bloemetje te regelen voor hun vader, moeder, opa of oma."