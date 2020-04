Anouk zit niet op eerste vliegtuig uit Marokko

Dat heeft haar woordvoerder desgevraagd gemeld. Anouk is een van de honderden Nederlanders die inmiddels een maand vastzitten in Marokko door de coronacrisis. Het ministerie van Buitenlandse Zaken liet dinsdag weten dat een eerste vlucht met een handvol Nederlanders uit Rabat is vertrokken. Daarop bevindt de zangeres zich dus niet. Minister Stef Blok sprak de hoop uit dat de Marokkaanse regering ook de rest van de Nederlanders snel laat vertrekken.Anouk plaatste de afgelopen weken meerdere filmpjes op sociale media waarin zij verslag deed van haar situatie in Marokko. Zij vierde afgelopen week ook haar verjaardag zonder haar vriend en kinderen, die in Nederland zitten.