Kelly Clarkson lanceert lied in 6 talen, waaronder Marokkaans (video)

Om zoveel mogelijk mensen met het nummer in aanraking te brengen, is het lied te horen in zes verschillende talen. Clarkson zingt het lied zelf in het Engels en liet het nummer inzingen door zangers uit Frankrijk, Israël, Duitsland, Spanje en Marokko. Voor het Marokkaanse nummer riep ze de hulp in van Faouzia.













De 19-jarige Faouzia Ouihya is een Canadees-Marokkaanse zangeres-songwriter en muzikante. Ze werd geboren in Casablanca en verhuisde met haar gezin op 5-jarige leeftijd naar Manitoba in Canada. Ze spreekt vloeiend Engels, Frans en Arabisch.





Het nummer van Clarkson werd donderdag op Spotify gezet. "Je hebt dan misschien geen podium, maar je hebt altijd een stem", zingt Clarkson in het nummer. "Je hebt misschien geen kracht, maar je hebt wel een keus."



Het nummer, I Dare You, roept volgens de zangeres de wereld op problemen en onenigheid opzij te zetten en vooral gezamenlijk de schouders er onder te zetten tijdens de coronapandemie.