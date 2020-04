NOS-correspondent Mustafa Marghadi in Italië overspoeld met felicitaties

Veel gelukswensen kwamen van collega’s uit Hilversum, zoals NOS-anchor Amber Brantsen en MAX-coryfee Astrid de Jong. "Vroeger was ik altijd blij als er nieuws uit Italië was, want dan was Mustafa op de radio", schrijft ze. "Nog steeds fijn om je geweldige bijdragen te horen, Moes! En gefeliciteerd met je eenzame verjaardag."



Marghadi doet de laatste maand, samen met collega Rop Zoutberg, vrijwel dagelijks verslag van de coronaproblemen in Zuid-Europa. Veel gelukswensen kwamen van collega’s uit Hilversum, zoals NOS-anchor Amber Brantsen en MAX-coryfee Astrid de Jong. "Vroeger was ik altijd blij als er nieuws uit Italië was, want dan was Mustafa op de radio", schrijft ze. "Nog steeds fijn om je geweldige bijdragen te horen, Moes! En gefeliciteerd met je eenzame verjaardag."Marghadi doet de laatste maand, samen met collega Rop Zoutberg, vrijwel dagelijks verslag van de coronaproblemen in Zuid-Europa.

Een van hen, verslaggever Onno Beukers, riep daarom volgers op om Marghadi een gelukswens of een hartje te sturen. Dit gebeurde vrijdagmiddag massaal. Honderden volgers stuurden Marghadi een hartje of een felicitatie, vaak in het Italiaans.