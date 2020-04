Najib Amhali niet bang voor verleidingen in coronatijd

Een terugval kan volgens de afgekickte cabaretier altijd gebeuren maar hij wil naar eigen zeggen nooit meer naar "de oude situatie". "Ik ben nu bijna twee jaar verder en ik heb nog geen terugval gehad, godzijdank. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat mensen nu niets te doen hebben en hun tijd doorbrengen met toch iets te veel drinken", zei Najib zaterdag in RTL Boulevard. "Het kan natuurlijk altijd gebeuren, ook na vijf of zes jaar. Maar ik heb nu een leven waar ik heel blij mee ben."Najib, die zich in de zomer van 2018 liet behandelen in afkickklinieken in binnen- en buitenland, is naar eigen zeggen veel aan het sporten en eet gezond. "Ik krijg er zo veel voor terug dat ik echt niet meer terug wil naar die oude situatie waar ik ooit in zat."