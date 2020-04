Masaktach-beweging waarschuwt voor huiselijk geweld tijdens lockdown

De #Masaktach-beweging gaat ook tijdens de coronacrisis door met de strijd tegen seksueel en huiselijk geweld. De beweging is een campagne gestart waarin getuigenissen worden gepubliceerd van Marokkaanse vrouwen die geweld ervaren gedurende de quarantaine. Onder de hashtag #3yalat_El7ajr_Si77i (Vrouwen van lockdown) wil de organisatie slachtoffers van seksueel en huiselijk geweld een stem geven. Het collectief roept slachtoffers op zich te melden en hun verhaal te doen, indien gewenst kan dat anoniem.

Marokkaanse rechtbanken behandelen jaarlijks ongeveer 17.000 gevallen van gendergerelateerd geweld. Door de lockdown wordt een toename in het aantal gevallen waargenomen, zo meldde ook de Wereldgezondheidsorganisatie WHO recent. "Helaas zijn er meldingen van een toename van huiselijk geweld sinds het begin van de Covid-19-uitbraak. Er is nooit een excuus voor geweld.", ze WHO-voorman Tedros.