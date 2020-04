Dounia Batma terug met coronalied (video)

Het nieuwe nummer draagt de Engelstalige titel 'We can do it' en de videoclip is geproduceerd door haar echtgenoot Mohammed Turc. Met het nummer wil de zangeres iedereen die door de coronacrisis in quarantaine verkeert een hart onder de riem steken.





Voor het nummer deed de zangeres een beroep op een aantal collega's. Onder meer Marokkaanse Sami El Bey, de Libanese artiest Aymen Zbib en Arab Idol-winnaar Ameer Dandan droegen een steentje bij.









De artistieke carriere van de Dounia batma werd de afgelopen maanden overschaduwd door het omstreden ' Hamza-mon-bb '-chantageschandaal. Via Snapchat en Instagram werd zonder toestemming persoonlijke informatie en beelden van Marokkaanse prominenten gepubliceerd. De politie heeft naar verluidt meer dan 70 klachten ontvangen naar aanleiding van lasterlijke berichten van de gebruiker 'Hamza mon bb' op de sociale netwerken.





Zowel Dounia als haar zus Ibtissam Batma werden verhoord in de zaak