Anouk bedankt Ali B met lied voor zijn hulp in Marokko (video)

In een video op Instagram zingt ze voor hem een eigen Anouk-versie van zijn nummer Waar ben je nou. "Ik wil je bedanken voor alles wat je hier voor me hebt gedaan en alles wat je voor me doet. Steeds als ik iets nodig heb, qua medicijnen, dan laat je je familie of vrienden dat brengen. Het is gewoon super lief", zegt Anouk in de introductie. "Daar moet ik je voor bedanken op een bijzondere manier, althans ik denk dat dit vrij bijzonder is. Wij dissen elkaar altijd qua muziek. Jij vindt mij lijken op het meisje uit de film Exorcist, een ontiegelijk grappige vergelijking. En ik dis jou omdat ik je muzikaal niet zo sterk vind en dat ik vind dat je altijd staat of zit te huilen in een tv-show met nummers waarvan ik denk 'moet dat nou?'."Anouk herinnert zich een emotioneel tv-optreden van Ali B dat op haar lachspieren werkte. "Overigens vind ik dat er niets mis is hoor met mannen die huilen hoor, helemaal niet, maar natuurlijk niet elke keer. Ik weet dat je een emo-mannetje bent, daar kun jij ook niets aan doen."De tekst van Waar ben je nou heeft Anouk aangepast. "Het nummer waar ik zo'n hekel aan heb, ga ik voor je zingen. Ik heb vannacht natuurlijk wel gewerkt aan de tekst en de structuur en de melodie van het nummer, zodat ik het überhaupt de strot uit krijg. Ik hoop dat je het mooi vindt."Anouk plaatste de afgelopen weken meerdere filmpjes op sociale media waarin zij verslag deed van haar situatie in Marokko . Ze hoopt snel weer naar Nederland te komen om Ali weer in levende lijve te kunnen zien.