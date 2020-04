Ali B reageert in tranen op cover van Anouk

"Ik ben gewoon weer aan het janken, ik zweer het. Super grappig en super mooi gedaan..love you", reageerde Ali B op de video op Instagram waarmee Anouk de rapper en mede-coach in The Voice of Holland wilde bedanken voor alle hulp die hij voor haar regelt zolang ze vastzit in Marrakesh.Ook BN'ers krijgen tranen in de ogen door het lied, van ontroering en van het lachen. "Dierbaar en ontroerd mooi cadeautje voor Ali B", reageert Maik de Boer. Bobbi Eden en Viktor Brand reageren met hartjes-emoji's op de Anouk-versie van Waar ben je nou. "Stuk om de introductie", laat zanger Nielson achter in de comments.Voor de cover heeft Anouk de tekst aangepast, vertelde ze in het filmpje. "Het nummer waar ik zo'n hekel aan heb, ga ik voor je zingen. Ik heb vannacht natuurlijk wel gewerkt aan de tekst en de structuur en de melodie van het nummer, zodat ik het überhaupt de strot uit krijg. Ik hoop dat je het mooi vindt."