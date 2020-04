Ali B zingt voor ouderen op Koningsdag

Ali B: "Toen we met de bloemenactie op Goede Vrijdag 150.000 boeketten rondbrachten bij ouderen, heb ik met eigen ogen gezien hoe je met een klein gebaar een groot probleem als eenzaamheid kan aanpakken. Daar is ook het idee van ‘De Ali B Vrienden Tour’ uit voortgekomen: ik heb gezworen dat ik me na de bloemenactie voor deze mensen wil blijven inzetten en iedere kans zal aangrijpen om met een kleinigheidje tóch de aandacht te geven die deze mensen zo verdienen. Met een klein optreden op Koningsdag kan je al zo’n groot verschil maken. Dat is waar ik het voor doe!"



Stichting Vier het Leven is blij met het initiatief in de coronacrisis. "Normaal gesproken worden de ouderen die met Vier het Leven mee uitgaan thuis opgehaald door een van onze 2000 vrijwilligers en gaan samen met leeftijdsgenoten gezellig naar een theatervoorstelling, een concert, een film of naar een museum", zegt directeur Annerieke Vonk van de stichting. "Veel ouderen hadden zich aangemeld voor komende uitjes maar helaas moesten deze worden geannuleerd. Een grote teleurstelling, juist voor deze kwetsbare groep. Daarom zijn wij heel blij en dankbaar dat Ali B het initiatief heeft genomen om deze bijzondere dag voor ouderen een feestelijk tintje te geven."

Ze gaan individueel op de stoep van woonzorgcentra door heel Nederland voor de bewoners optreden. De optredens zijn om 15.00 uur live te volgen via een livestream op de Facebookpagina van de VriendenLoterij. De Ali B Vrienden Tour is een vervolg op de bloemenactie op Goede Vrijdag.