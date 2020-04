Ali B heeft mooiste optreden uit carrière achter de rug

Hij trad met bevriende artiesten op voor de bewoners van verschillende verpleeghuizen en woonzorgcentra. De actie was een vervolg op Ali's bloemenactie op Goede Vrijdag, toen duizenden ouderen een bloemetje kregen. "Ik heb gezworen dat ik me na de bloemenactie voor deze mensen wil blijven inzetten en iedere kans zal aangrijpen om met een kleinigheidje tóch de aandacht te geven die deze mensen zo verdienen, in ieder geval totdat ik zelf die leeftijd heb bereikt", aldus Ali. "Dit is het mooiste optreden dat ik ooit heb gegeven. Echt waar!"Andere artiesten die aan de ' Ali B Vrienden Tour ' meewerkten waren Karin Bloemen, Alain Clark, Glen Faria, Ronnie Flex, Dennis van der Geest, Gerard Joling, Wolter Kroes en Poke.