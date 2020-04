Ali B onthult verborgen zangtalent van prins Constantijn

Hij is in elk geval tekstvast wanneer het gaat om het Wilhelmus, zo onthulde Ali B in Op1. De rapper zat op Koningsdag tijdens de door hem opgezette 'Vrienden Tour' bij de uitvoering van het volkslied bij een verpleeghuis even om tekst verlegen. Letterlijk. Van het Wilhelmus wordt meestal alleen het eerste van de in totaal vijftien coupletten gebruikt. Alleen bij bijzondere gelegenheden wordt ook het zesde couplet gezongen, maar daarvan kende Ali B de woorden niet. Maar geen nood: prins Constantijn werd als hulplijn ingezet."Hij antwoordde binnen vijf minuten", aldus een stralende Ali B. De prins, die met zijn gezin thuis in Den Haag de verjaardag van zijn broer vierde, deed dat op bijzondere wijze. Hij zong het zesde couplet, met vaste stem en zonder haperen, zo liet de rapper zien op zijn telefoon. Een mooie geste van de "koning van de startups", vond Ali B, die wel vaker aanklopt voor goede raad.Constantijn had op 'Koningsdag thuis' niet alleen contact met Ali B. Met echtgenote Laurentien videobelde hij ook met astronaut André Kuipers die een onlinequiz hield, en de vraag stelde "weet je welke plek op aarde dit is". De prins was ook degene die namens de koninklijke familie de toost uitbracht op de koning tijdens het nationale toost moment maandag. Hij zette daarna ook het Lang zal hij leven in.