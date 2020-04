Italiaanse in Marokko gedumpt door verloofde; weigert te vertrekken zonder hond

De 27-jarige Nicoletta Clavuot woont sinds zes maanden in de Marokkaanse kustplaats Essaoura. Ze was verloofd met een Marokkaanse reisgids en stonden op het punt het voorgenomen huwelijk te voltrekken toen het coronavirus neerstreek in Marokko. De noodtoestand werd uitgeroepen, het land ging op slot en de verloofde nam de benen.





Toen het tegenzat koos haar verloofde ervoor om naar zijn familie terug te keren. Nicolette voelt zich in de steek gelaten en is nog aardig van slag, zegt ze tegen de Italiaanse nieuwsdienst Il Mattino. Door de vele tegenslagen besloot ze terug te gaan naar Italië, maar haar hond mag niet mee. "Ik heb een zes maanden oude hond die niet over de nodige vaccinatiecertificaten beschikt om Europa binnen te komen". Dus liet ze de laatste repatriëringsvlucht een maand geleden aan haar neus voorbij gaan.

Ze voelt zich nog steeds niet helemaal thuis in het Noord-Afrikaanse land. Door de preventiemaatregelen tegen het coronavirus en de start van de vastenmaand Ramadan is de eenzaamheid alleen maar toegenomen. "Toen ik erachter kwam dat er tussen 23 en 24 april een vlucht zou vertrekken, deed ik er alles aan om mee te gaan". Door de coronacrisis is het echter voorlopig onmogelijk om de juiste documentatie voor haar hond te verkrijgen.

Nicoletta probeert nu van alles om weg te komen. "Ik heb me aangemeld voor Facebook-groepen van Italianen die in Marokko zijn gestrand, en heb meerdere keren contact opgenomen met het consulaat", zegt ze. Ook de moeder van Nicoletta is vanuit Sardinië bezig om haar dochter thuis te krijgen.



"Het consulaat verwijt me dat ik niet eerder ben komen opdagen". Ook toen de mogelijkheid zich aandeed om te vertrekken kon ze haar trouwe viervoeter niet achterlaten. "Ik kan hem zelfs niet toevertrouwen aan de zorg van mijn ex-verloofde, want voor moslims zijn honden geen huisdieren".





Dankzij sociale netwerken wist Nicoletta groen licht te krijgen voor Oscar. Maar toen was het te laat: er was geen plaats meer op de repatriëringsvlucht vanuit Marrakech. En zelfs als het haar gelukt was om een vliegticket te bemachtigen, had ze volgens het Italiaanse consulaat alsnog toestemming moeten aanvragen bij de Marokkaanse autoriteiten om van Essaouira naar Marrakech te reizen gedurende de lockdown.





"Op dit moment voel ik me erg nerveus", zei Nicoletta. "ik maak een moeilijke periode door en heb last van paniekaanvallen. Het ging niet zoals ik had gehoopt en ik moet het helemaal alleen doen. Als je hier naar buiten gaat zonder geldige reden dan heb je een boete. Overdag moet je een masker dragen en 's avonds is er een avondklok. Wetshandhavers passeren continu, het is alsof we in oorlog zijn. Ik wil terug naar Italië, maar ik heb in ieder geval Oscar aan mijn zijde. Op dit moment zou ik er slechter aan toe zijn als ik de hond niet had".