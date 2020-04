Marokkaanse modellen sieren cover Britse Vogue

Het is niet de eerste keer dat de Marokkaanse modellen de cover van het blad sieren. Nora Attal verscheen in juli vorig jaar met haar familie in de Italiaanse Vogue nadat ze eerder al op de cover van de Britse Vogue en Vogue Arabia schitterde. Het 20-jarige model werd in Londen geboren uit Marokkaanse ouders uit de stad Larache in het noorden van Marokko.

De in Milaan geboren Malika El Maslouhi maakte op 18-jarige leeftijd al naam in de elite wereld van de high fashion. Op de New York Fashion Week (NYFW) presteerde ze in het voorjaar van 2020 volgens Vogue als één van de beste en tijdens NYFW-evenementen in 2019 liep het jonge model voor topontwerpers zoals Chanel, Christian Dior, Hermes, Missoni en Ralph Lauren.





Ze markeert hiermee dus haar tweede verschijning in de Britse Vogue. Eerder was ze ook te zien in Harper’s Bazaar en de Nederlandse Vogue.