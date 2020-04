Bollywood-acteur Rishi Kapoor sterft op 67-jarige leeftijd

Gedurende zijn 50-jaar durende carrière stond Kapoor bekend om zijn rollen in romantische films. Kapoor begon in 1970 als kindacteur in Mera Naam Joker.





Kapoor brak in 1973 door met een hoofdrol in de romantische film Bobby. Ruim twintig jaar bleef hij spelen in soortgelijke films. Na die tijd was hij vooral te zien in dramafilms.



Als zoon van de legendarische acteur Raj Kapoor maakte hij deel uit van de Kapoor-dynastie die al decennia lang prominent aanwezig is in de Indiase filmindustrie.





In 1980 trouwde hij met actrice Neetu Singh, met wie hij in talloze films speelde. Het echtpaar heeft twee kinderen, hun zoon Ranbir Kapoor heeft de familietraditie voorgezet en is ook acteur.





Leukemie

Kapoor werd in 2018 gediagnosticeerd met kanker en werd een jaar lang in New York behandeld voordat hij in september terugkeerde naar India. Hij werd woensdag opgenomen in een ziekenhuis in Mumbai nadat hij kampte met ademhalingsproblemen.





"Onze lieve Rishi Kapoor is vandaag om 08.45 uur in het ziekenhuis vredig overleden na een strijd van twee jaar met leukemie", kondigde zijn familie aan in een verklaring. De familie heeft fans en vrienden verzocht de beperkingen te volgen en de wetten na te leven die zijn opgelegd vanwege de uitbraak van het coronavirus.





Zijn dood komt een dag na het overlijden van een andere Indiase acteur Irrfan Khan.