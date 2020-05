Biografie Najib Amhali verschijnt eind mei

Natuurlijk komen de successen van Amhali voorbij in het verhaal. Zo is hij de eerste Nederlandse cabaretier die maar liefst drie keer de Ziggodome uitverkocht. Toch komen ook de mindere momenten uit zijn leven aan bod: hij kampte lange tijd met een drank- en drugsverslaving.Geboren in Marokko, maar getogen in Krommenie, begon Amhali in de jaren 90 met zijn carrière als cabaretier. In 1998 brak hij pas echt door, toen hij op het Leids Cabaret Festival er met de publieks- en juryprijs vandoor ging.Marcel Langedijk is schrijver en journalist voor onder andere LINDA. Eerder schreef hij al een biografie over Gordon.