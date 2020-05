Rapper Boef wil 'Jay-Z achterna'

"Ik heb me ontwikkeld. Mijn manier van handelen, mijn doen, mijn muziek. Ik ben niet heilig, ik zal het beeld van de straat blijven brengen, maar nooit geweld verheerlijken", aldus de muzikant donderdag in het AD.





De rapper werd acht maanden gevolgd door een cameraploeg voor documentaireserie Gewoon Boef, die vanaf vrijdag op Videoland te zien is. Daarin bespreekt hij onder meer de ophef die ontstond toen hij op Snapchat twee jonge vrouwen 'kechs' noemde - Arabische straattaal voor hoeren. Ook is hij openhartig over zijn verleden, waarin hij onder meer anderhalf jaar vast zat voor een gewapende overval.

Na zijn vrijlating richtte Boef zich op zijn rapcarrière, en met succes. Hij behoort inmiddels al jaren tot de Nederlandse raptop en brak diverse streamingrecords. Dat legde hem geen windeieren, en daar is Boef, die eigenlijk Sofiane Boussaadia heet, trots op. "Ik weet: je moet tevreden zijn en humble, maar ik denk groot, ik wil een empire. Miljonair ben ik al, multimiljonair zelfs. Dit heb ik bereikt met optreden en streamen. In vijf jaar tijd. Kun je nagaan wat er nog mogelijk is voor mijn 40ste. "De rapper legt de lat dan ook niet laag. "Mijn eerste doel: in de Quote Top 500 komen. Ik heb een Jay-Z-visie. Hij is miljardair geworden. Waarom zou mij dat niet lukken?"