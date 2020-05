YouTube-cursussen mondkapjes maken ongekend populair (video)

In een video van Crafty Daily bijvoorbeeld leren mensen in nog geen vijf minuten een kapje met de hand in elkaar te naaien. Er wordt geen woord gesproken, er klinkt alleen een pianomuziekje. De clip is sinds 20 april al meer dan 37 miljoen keer bekeken.











De Nederlandse inzendingen kunnen zich overigens niet meten met sommige internationale filmpjes. Enkele tientallen Nederlandstalige filmpjes zijn gepost waarmee mensen met de meest uiteenlopende materialen zelf beschermende kapjes kunnen maken. De best bekeken post in het Nederlands heeft inmiddels een kleine 330.000 hits gegenereerd.

Nu het kabinet mondkapjes verplicht heeft gesteld voor het openbaar vervoer vanaf 1 juni en andere coronamaatregelen worden versoepeld, zullen de filmpjes vermoedelijke alleen maar meer bezoekers trekken. Voor beginners en gevorderden, voor mannen en vrouwen zijn er uitleg, tips en patronen te vinden. Masker kunnen met de hand worden genaaid, met de naaimachine maar ook zonder naald en draad in elkaar worden gezet.



Lapjes stof en elastiek zijn de meestgebruikte materialen, maar ook een bh, keukenpapier, oude T-shirts en zelfs sokken kunnen dienen als basis. Voor gevorderden zijn filmpjes te vinden hoe een mondmasker te haken. Stofdoekjes, stofzuigerzakken of -filters en papieren zakdoekjes dienen vaak als filter.