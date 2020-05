'Frans-Marokkaanse Cabaretier Gad Elmaleh besmet met coronavirus'

De comedian was alleen in zijn Parijse appartement en zou tien dagen lang gekampt hebben met hevige koorts, hoestaanvallen en pijn voordat hij voor twee dagen in het ziekenhuis werd opgenomen. Dat meldt het Franse weekblad Public aan de hand van bronnen in het ziekenhuis.





Elmaleh bevestigde zijn gezondheidsproblemen niet maar zei tegen Public-redacteuren enkel erg vermoeid te zijn geweest.