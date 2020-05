Marwan Kenzari speelt in film naast Charlize Theron

Kenzari werkt de afgelopen jaren afwisselend in Nederland en Hollywood. Zijn grootste wapenfeit in de VS was tot nu toe de rol van schurk Jafar in de Disney-hit Aladdin. In Nederland was hij vorig jaar nog te zien in de thriller Instinct van Halina Reijn.

The Old Guard, over een geheim gezelschap onsterfelijke huurlingen, is vanaf 10 juli op Netflix te zien. Een andere rol is voor de Belgische acteur Matthias Schoenaerts.