Één op de tien moeders heeft soms spijt van moederschap

Dat blijkt uit een onderzoek van het tijdschrift Linda onder 2300 moeders van een of meer kinderen aan de vooravond van Moederdag. Daarnaast zegt de helft van de vrouwen het moederschap te hebben onderschat. Kinderen opvoeden gaat 80 procent van de moeders naar eigen zeggen goed af. Ze zien zichzelf 'meestal wel' als een goede moeder. Op de vraag of ze als moeder weleens onzeker zijn, antwoordt ruim de helft (52 procent) dat soms te zijn. 14 procent van de moeders zegt vaak onzeker te zijn. Een derde is dat bijna nooit.In het onderzoek staat dat het moederschap meer begrip kweekt voor oma's. Ruim zes op de tien vrouwen onderschrijft de stelling: 'Ik begrijp mijn moeder beter nu ik zelf moeder ben.'Moederdag blijkt een geliefde dag te zijn voor de ondervraagde vrouwen: 55 procent vindt deze zondag belangrijk. Ook een cadeau wordt op prijs gesteld. Ruim de helft ontvangt zondag het liefst een zelfgemaakt cadeau. Ontbijt op bed doet het volgens bijna een kwart van de moeders ook altijd goed.