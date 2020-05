Recordcijfers voor Videoland-documentaire Boef

De driedelige reeks, die vrijdag online kwam, is de meest gestreamde Videoland Original documentaire ooit binnen 24 uur. Dat heeft RTL bekendgemaakt. Boef doet het beter dan andere succestitels als Famke Louise, Badr, Amira, Bizzey en De Jacht op de Mocro Maffia. Hoe vaak Gewoon Boef inmiddels is bekeken, is niet bekend. RTL geeft, net als de streamingconcurrenten, geen exacte cijfers vrij.In Gewoon Boef geeft Boef een persoonlijk kijkje in zijn veelbewogen leven en doet hij voor het eerst publiekelijk een boekje open over zijn pijnlijke jeugd.