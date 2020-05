Vrouw ontdekt borstkanker vaak zelf maar kent niet alle symptomen

Te denken valt aan een dikke ader, een verandering van vorm of een ingetrokken tepel. Deze verschijnselen wijzen lang niet altijd op kanker, maar moeten wel even worden bekeken door een arts, waarschuwt de organisatie.



Ze verwijst naar een afbeelding van de Know Your Lemons Foundation, die aan de hand van plaatjes van citroenen laat zien wat niet normaal kan zijn aan een borst. Vooral de genoemde dikke ader, een sinaasappelhuid en een korst bij de tepel zijn bij veel mensen niet bekend als symptoom.

Meestal gebeurt dit toevallig. Toch kent bijna de helft van de patiënten (46 procent) niet alle mogelijke symptomen van borstkanker. Dat komt naar voren uit onderzoek onder bijna 1400 (ex-)patiënten van Borstkankervereniging Nederland. Er zijn verscheidene signalen waaraan borstkanker kan worden herkend.