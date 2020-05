Ali B, Boef en Ronnie Flex verhoord over 'wangedrag'

"Dit is fantastisch nieuws", reageert juridisch adviseur en woordvoerder Karim Aachboun. "De getuigen moeten nu onder ede verschijnen. Indien de getuigen niet komen opdagen, dan zullen zij op verzoek van de rechtbank worden opgepakt. Ik heb het in 2019 al gezegd en ik zal de boodschap van mijn cliënt weer herhalen: meer respect voor vrouwen en meisjes, geen discriminatie of belediging en geen antisemitisme meer in de muziekindustrie. Dat is onze opdracht en dat gaan we regelen."



De openbare verhoren staan in principe gepland voor vrijdag 5 en dinsdag 9 juni bij de rechtbank in Lelystad. Of de bij de rechtbanken genomen coronamaatregelen gevolgen hebben voor de planning, is nog niet bekend. In totaal worden negen getuigen verhoord.



Impact

De vorig jaar opgerichte Stichting Music#MeToo vindt dat zowel de rappers als hun platenlabels en managers meer verantwoordelijkheid moeten nemen om een einde te maken aan 'wangedrag' van de artiesten. De stichting is van mening dat bepaald gedrag van de rappers buiten de ethische gedragsregels van de labels valt. Van Boef en Ronnie Flex wil de stichting onder meer weten of ze zijn gewezen op deze ethische code. Ook wil de stichting de rappers vragen of ze zich bewust zijn van de impact van hun uitspraken.



De Stichting Music#MeToo wil niet alleen Ali B, Boef en Ronnie Flex onder ede laten verhoren. Er zijn ook verzoekschriften ingediend om Lil' Kleine, Frenna, Emms en een aantal bestuurders van platenlabel Universal te laten verhoren. Die verzoeken liggen nog ter beoordeling bij de rechtbank Amsterdam.

Naast de artiesten zijn ook bestuurders van platenlabel Warner Music en managementbureau SPEC opgeroepen voor een getuigenverhoor. Dat bevestigen de betrokken partijen. De Stichting Music#MeToo, die iets wil doen aan het in haar ogen vrouwonvriendelijke en discriminerende gedrag van rappers, is blij met de toegewezen verzoekschriften.