Frans hooggerechtshof verwerpt de verkrachtingszaak Saad Lamjarred

Het hof van cassatie heeft de uitspraak van de onderzoekskamer van het hof van beroep over de verkrachtingszaak van de Marokkaanse popartiest Saad Lamjarred vernietigd. Volgens de Franse krant Le Parisian heeft de hoogste juridische instelling in Frankrijk in april een besluit genomen en zal Lamjarred op dit moment niet worden vervolgd.

De cassatierechter heeft bepaald dat het oordeel van de onderzoekskamer niet voldoet aan de essentiële criteria.

De zaak werd aangespannen door Laura Prioul, één van de vrouwen die Lamjarred van verkrachting heeft beschuldigd. Haar zaak dateert uit oktober 2016. Een onderzoeksrechter oordeelde in april 2019 verkrachting niet bewezen nadat een DNA-test geen materieel bewijs bood, de vrouw ging daarna tegen het vonnis in beroep

De Franse vrouw beweerde dat Lamjarred haar had verkracht en geslagen nadat ze hem had geweigerd, en als gevolg daarvan haar leven is verpest. De 34-jarige zanger blijft de beschuldigingen tegen hem ontkennen.





Saad Lamjarred werd in 2016 voor het eerst gearresteerd en in april 2017 op borgtocht vrijgelaten. De zanger werd in augustus 2018 opnieuw gearresteerd nadat een andere Franse vrouw een nieuwe verkrachtingsklacht tegen hem aanspande. Ook toen kwam de zanger op borgtocht vrij.





In september 2018 keerde de zanger terug naar de gevangenis nadat een officier van justitie in beroep ging tegen de vrijlating. Het hof van beroep van Aix-en-Provence heeft hem in december van datzelfde jaar opnieuw vrijgelaten.





Ondanks de lopende strafprocedures blijft Lamjarred één van de meest gevierde en populaire artiesten in Marokko en in het Midden-Oosten.