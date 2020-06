Paradise Drifters naar filmfestival Taipei (video)

De film vertelt over drie jonge thuislozen die samen naar Spanje afreizen nadat Jeugdzorg het drietal heeft laten vallen. De hoofdrollen worden gespeeld door Bilal Wahib, Jonas Smulders en Tamar van Waning. De film zou in april uitkomen in de Nederlandse bioscopen. Maar de release is vanwege de coronacrisis De film vertelt over drie jonge thuislozen die samen naar Spanje afreizen nadat Jeugdzorg het drietal heeft laten vallen. De hoofdrollen worden gespeeld door Bilal Wahib, Jonas Smulders en Tamar van Waning. De film zou in april uitkomen in de Nederlandse bioscopen. Maar de release is vanwege de coronacrisis verplaatst naar begin september

Taipei is vermoedelijk een van de zeer weinige filmfestivals die de komende maanden doorgaat. Buitenlandse gasten zijn echter niet welkom, om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Het festival vindt plaats van 25 juni tot en met 7 juli. Paradise Drifters is de enige Nederlandse productie die is geselecteerd. Het drama beleefde in februari de première op het festival van Berlijn.