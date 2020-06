Dit waren de twee meest bekenen TV-series in Marokko tijdens de ramadan

Dit jaar is de kunst- en entertainmentsector hard geraakt door de coronacrisis: festivals worden uitgesteld en bioscopen en andere theaters zijn in veel landen gesloten. Ook producenten van films en TV-series in het Midden-Oosten en Eurazië worstelen met onvoltooide afleveringen voor content die tijdens de vastenmaand Ramadan op TV hadden moeten verschijnen. De vraag naar entertainment is echter nog nooit zo hoog geweest omdat door het uitgaansverbod veel mensen wereldwijd aan een scherm zitten gekluisterd.