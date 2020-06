Marokko: Cultuurminister start wedstrijd voor 'hippe versie' Marokkaans volkslied

El Ferdaous deelde op Twitter een gitaarversie van het nationale volkslied en daagde anderen uit een betere te maken.









Het Ministerie van Cultuur lanceerde de wedstrijd op 31 mei en accepteert inzendingen tot en met 5 juni. De eerste selectie vindt plaats op 6 en 7 juni. Op 9 juni maakt de minister de namen van de winnaars bekend.



Deelnemers kunnen het volkslied zingen of spelen op instrumenten. Alle inzendingen moeten via Whatsapp worden verzonden naar het nummer +212665222938.





De wedstrijd is onderdeel van het initiatief 'Create and Benefit from Home' van het cultuurministerie en is bedoeld om het volk te helpen het uitgaansverbod en de coronacrisis het hoofd te bieden.