Ophef over blackface-foto van Marokkaanse actrice Mariam Hussein

Mariam Hussein is door haar eigen fans bekritiseerd nadat ze een foto op haar Instagram had gedeeld waarin ze haar huid donker had gemaakt.

shownieuws

De actrice zegt dat de foto was bedoeld als steunbetuiging naar George Floyd. De 46-jarige zwarte Amerikaan overleed door buitensporig politiegeweld in Minneapolis. De foto werd door velen echter als racistisch beschouwd.



De actrice werd verrast door de negatieve reacties en verwijderde de foto. Even later plaatste ze de originele foto zonder blackface.