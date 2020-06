Dave Roelvink rijdt geleende Lamborghini van MoBicep in de prak (video)

"Na het wegslippen van de auto ben ik vannacht de macht over het stuur verloren", schrijft Dave. "Godzijdank ben ik er vrijwel zonder letsel vanaf gekomen." Op de foto is te zien hoe de voorkant van de auto compleet ingedeukt is na de klap.



In een eigen bericht op Instagram stelt Mo zijn volgers en die van Dave gerust dat het goed met hem gaat. "Met hem is er gelukkig niks aan de hand."

De zoon van zanger Dries plaatste dinsdagochtend op Instagram een foto van een in de prak gereden Lamborghini waar hij kort daarvoor nog zelf in reed. Dave had de auto geleend van een vriend, Mo Bicep.