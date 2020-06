Universal Music Group opent kantoor in Marokko

Het bedrijf wordt gevestigd in Casablanca en beheerd door Serena Safieddine, die al meer dan een jaar de bedrijfsactiviteiten in de MENA-regio overziet.





De divisie in Casablanca gaat zich richten op A&R (artiesten en repertoire), creatieve en commerciële partnerschappen. Volgens het lifestyle-blad Billboard zal de lokale vertegenwoordiging van het Amerikaanse label ook nauw samen werken met Universal Music France, waar de labels al veel succes hebben geboekt met Franstalige artiesten uit Noord-Afrika. "De urban-style artiesten winnen aan populariteit bij lokale diaspora nog voordat ze doorbreken bij het grote publiek", schrijft Billboard.





Universal Music Group is al aanwezig in Afrika. De groep heeft vestigingen in Zuid-Afrika, Nigeria, Kenia, Ivoorkust, Kameroen en Senegal.