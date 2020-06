Bilal Wahib brengt solo-nummer uit: ik wilde altijd al zingen (video)

Hij leerde rapper Bizzey op een filmset kennen en onderweg naar huis in de auto vroeg hij of hij iets mocht zingen. "Bizzey zei gelijk: dit is hard. Met oud en nieuw nam hij me mee naar een paar feestjes, hij hoorde mijn eerste nummer. Gelijk wilde hij erop", vertelt Bilal.



Zijn nieuwe nummer, Tigers, moet nog uitkomen, maar is nu al een daverend succes. Bilal gooide een kort fragment online en dat ging viral op de app Tiktok. "Ik zeg je eerlijk, ik zit pas sinds een week op Tiktok. Ik snapte er helemaal niks van. Maar opeens waren er meer dan 1000 filmpjes met dat nummer", vertelt hij. Toch staat fans nog wat te wachten: de beat is verbeterd en het tweede couplet heeft nog niemand gehoord.



Video

Toen hij merkte dat het nummer zo'n succes werd, moest er een video bij gemaakt worden. "We zouden het nummer eigenlijk pas later uitbrengen, maar zoveel mensen gingen er goed op, dus we hebben snel geschakeld en een video gemaakt. Het is echt een toffe video geworden, vind ik zelf."



Ondanks corona zit Bilal zeker niet stil, integendeel, hij heeft de muziek wat meer opgepakt. "Ik kan nu natuurlijk niet filmen, dus ik ben wat meer met muziek bezig geweest. Ik heb de smaak goed te pakken, binnenkort komt ook een EP uit", zegt hij.

Vrijdag komt zijn eerste solo-nummer uit, Tigers. "Ik wilde altijd al zingen, maar toen kwam acteren op m'n pad", vertelt hij aan BuzzE. De 21-jarige Bilal brak echt door dankzij de hitserie Mocro Maffia, maar zingen zat er al vroeg in.