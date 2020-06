Bekroonde film Bilal Wahib gaat naar Nieuw-Zeeland

Het festival vindt vanwege de coronacrisis online plaats dit jaar, van 24 juli tot en met 2 augustus. De Nederlandse film wordt opgenomen in programma Spotlight, waarin titels van bijzondere jonge makers worden vertoond. Paradise Drifters vertelt over drie jonge thuislozen die samen naar Spanje afreizen nadat Jeugdzorg het drietal heeft laten vallen.De hoofdrollen worden gespeeld door Bilal Wahib, Jonas Smulders en Tamar van Waning. De film zou in april uitkomen in de Nederlandse bioscopen. Maar de release is vanwege de coronacrisis verplaatst naar begin september. De film was eerder al te zien in Berlijn en Rotterdam en is ook geselecteerd voor het festival van Taipei.