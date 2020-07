Cultuurminister Marokko wilt eigen streamingdienst met Marokkaanse content

Het platform moet voldoen aan internationale normen en specificaties en is bedoeld om Marokkaanse producties onder de aandacht te brengen bij zowel het nationale als het internationale publiek. Dat zei El Ferdaous in de Tweede Kamer tijdens een vergadering van de Commissie Onderwijs, Cultuur en Communicatie.

De wereldwijde kunst- en entertainmentsector wordt hard geraakt door de coronacrisis: festivals zijn uitgesteld en bioscopen en andere theaters zijn in veel landen gesloten. Ook producenten van films en TV-series in het Midden-Oosten en Eurazië worstelen met onvoltooide afleveringen voor content die tijdens het voorjaar en de zomermaanden hadden moeten verschijnen.

De vraag naar entertainment is echter nog nooit zo hoog geweest als de afgelopen maanden. Door het uitgaansverbod zitten veel mensen wereldwijd aan een scherm gekluisterd. De minister vindt het jammer dat gedurende de coronacrisis de Marokkaanse filmindustrie niks heeft kunnen tentoonstellen.

De kersverse cultuurminister vermeldde verder niet of het platform gratis beschikbaar wordt gesteld of dat er sprake is van een maandelijks abonnement zoals bij de rest van de internationale streamingdiensten.