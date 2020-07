Nasrdin Dchar keert met nieuwe voorstelling terug naar theater

Dat heeft zijn impresariaat, Theaterbureau De Mannen, dinsdag bekendgemaakt. Dchar keert met zijn vaste regisseur Floris van Delft "terug naar de basis" en maakte een voorstelling over de vraag hoe we ons deze tijd later zullen herinneren."Over tien jaar, als we hopelijk dicht bij elkaar zitten en terugblikken op de start van onze jaren twintig", stelt de acteur. "Dit was het jaar van incasseren. Van stilte en bezinning. Van verbijstering en reflectie. Van chaos en revolutie."ADEM zal de komende maanden door het hele land te zien zijn. De voorstelling staat in de week voor de jaarwisseling in het DeLaMar Theater in Amsterdam. De gehele speellijst staat op de website van de acteur.Eerder maakten Dchar en zijn vaste regisseur de succesvoorstellingen DAD en JA.