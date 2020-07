Ali B laat ouderen en kinderen samen Delfts blauw beschilderen

Dat bracht hem op het idee om samen met de ouderenorganisatie ANBO en Royal Delft activiteiten te ontwikkelen voor jong en oud. "Ik wil mensen uit verschillende generaties graag met elkaar verbinden. En dat willen Royal Delft en ANBO ook. Samen zijn en samen dingen doen, daar maak je herinneringen mee. Als ik mijn kinderen met mijn moeder samen zie, dan vind ik dat het mooiste dat er is", laat Ali weten.Daarom bieden ANBO en Royal Delft ouderen vanaf nu de mogelijkheid aan om thuis met hun kinderen of kleinkinderen een Delfts Blauw-tegeltje te beschilderen. Ze krijgen daarvoor speciale verf en de bijzondere penselen die de meester-schilders in Delft zelf ook gebruiken."Het is toch fantastisch om - samen met je (klein)kind - zelf een Delfts Blauw tegeltje te schilderen", zegt Ali. "Te ontdekken hoe je dat doet. Samen een kunstwerk maken, dat geeft een band."