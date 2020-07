Oud-lid Malik Abdul Baset van hiphopgroep The Roots overleden

"Moge hij worden herinnerd voor zijn toewijding aan de islam, zijn liefdevolle broederschap en zijn vernieuwing als een van de meest getalenteerde rappers aller tijden. We vragen jullie zijn familie en naasten te respecteren in deze tijd van rouw om zo'n groot verlies."



The Roots werd in 1987 opgericht in Philadelphia door drummer Questlove en rapper Black Thought. Kort daarna kwam ook Baset erbij. Hij was te horen op de eerste vier albums van de groep, maar keerde op enkele latere platen terug als gastartiest. Solo bracht Baset twee albums uit.

Dat heeft de groep woensdag laten weten aan Amerikaanse media. Het is niet bekend waaraan de rapper is overleden. "Het is met zware harten en betraande ogen dat we jullie helaas moeten informeren dat onze geliefde broer en langdurig Roots-lid Malik Abdul Baset is overleden", schrijven oprichters Ahmir 'Questlove' Thompson en Tariq 'Black Thought' Trotter.