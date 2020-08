Marokkaanse vlag in nieuwe videoclip Beyoncé (video)

De videoclip toont een persoon die de Marokkaanse vlag vasthoudt terwijl hij op een steenworp afstand staat van de 24-voudig Grammy Award-winnares. De Marokkaanse vlag is te zien op minuut 4:18 in de clip.







Het album, dat in de loop van een jaar werd geproduceerd, is op meerdere locaties opgenomen, waaronder New York, Los Angeles, Zuid-Afrika, West-Afrika, Londen en België. De clip maakt deel uit van Beyonce's visuele album 'Black Is King', geïnspireerd op 'The Lion King: The Gift'.





Het is niet geheel duidelijk waarom de vlag te zien is in de clip. Het antwoord kan liggen in het feit dat één van haar danseressen van Marokkaanse komaf is. Hajiba Fahmi werkt als sinds januari 2013 samen met Beyoncé, toen ze met de Queen of Pop werkte aan de muziekvideo 'Standing On The Su', een reclamespotje voor modeketen H&M.





De videoclip is meer dan 8,1 miljoen keer bekeken.