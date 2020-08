Bilal Wahib gaat tijgerpoep scheppen na nummer 1-notering Top 50

Vorige week was Bilal co-host tijdens de uitzending van de 538 Top 50 en stond zijn nummer nog op 2. Hij beloofde dat hij - als zijn track op nummer 1 zou komen - een tegenprestatie zou gaan leveren. Radio 538-dj Ivo van Breukelen kwam daarom op het idee om samen symbolisch tijgerpoep te gaan scheppen in de dierentuin.De rapper is - ondanks het aanstaande strontklusje - blij met zijn prestatie. "Dit is vet! Een nummer 1-hit! Natuurlijk ga ik die tegenprestatie doen. Let’s go man!"