Marokko: Celstraf voor styliste Siham 'Sultana' Badda

De zangers en haar zus Ibtissam Batma werden zelf Ook moet ze een geldboete van 3.000 DH betalen. De ontwerpster, die ook wel bekend staat als 'Sultana', had tijdens zittingen in de rechtbank videobeelden gemaakt van het 'Hamza-mon-bb'-proces tegen zangeres Dounia Batma. De zangers en haar zus Ibtissam Batma werden zelf eind juli veroordeeld tot gevangenisstraffen van respectievelijk 8 en 12 maanden voor hun betrokkenheid bij de chantage-zaak die Marokko al enige maanden in de greep houdt.





Een handlanger van Sultana is veroordeeld tot een gevangenisstraf van tien maanden en een geldboete van 5.000 DH. De rechtbank ging mee in de bewering van het openbaar ministerie dat de videobeelden waren bedoeld om zangeres Batma te chanteren. De twee moeten de zangeres een schadevergoeding betalen van in totaal 50.000 DH.