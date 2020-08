Nasrdin Dchar weer bovenop sportschoolongeluk

De acteur kreeg een zware bal tegen zijn neus, waardoor zijn bot op verschillende plekken brak. "Toen ik zag hoe erg het was, dacht ik meteen: Dit heeft impact op mijn werk", vertelt hij aan Trouw.





"Als acteur ben je afhankelijk van je uiterlijk. Hoe zouden die breuk en dat litteken genezen? Komt er een bobbel op, zoals vaak gebeurt als bot weer aan elkaar groeit? Ik hoop het niet!", vertelt hij. "Het zou mijn gezicht wel rauwer maken. Doorleefder, ja. Misschien word ik dan eindelijk gecast voor karakterrollen waar ik nu niet voor in aanmerking kom."

Het herstel gaat nog zo'n vier tot zes weken duren. Het gaat al een stuk beter, maar het is nog niet helemaal zoals het zou moeten zijn. "Als ik hier druk, hoor ik tik-tik-tik", laat hij zien. Dchar verwacht dat de breuk "in orde" is wanneer hij voor zijn nieuwe voorstelling gaat repeteren.