Algerijnen boos om Marokkaanse vlag in nieuwe muziekvideo Khaled (video)

De nieuwste muziekvideo van Khaled heet 'Elle S'appelle BEYROUTH' (Het heet Beiroet) en is opgedragen aan het Libanese volk na de enorme explosie in de haven van de Libanese hoofdstad Beiroet. De ramp heeft tot dusver aan meer dan 170 mensen het leven gekost.









De solidariteitscampagne van de Algerijnse wereldster heeft hem echter wederom veel kritiek opgeleverd vanuit zijn Algerijnse landgenoten. In de videoclip is behalve de Algerijnse en Libanese vlag ook de Marokkaanse vlag te zien. Veel Algerijnen vragen zich af waarom het Marokkaanse symbool in beeld is en gaven aan dat geen enkele Marokkaanse wereldster ooit dezelfde liefde richting Algerije heeft getoond.





Het is niet de eerste keer dat de voorliefde voor Marokko de zanger duur komt te staan. Khaled is een geboren Algerijn en heeft sinds enkele jaren ook de Marokkaanse nationaliteit. Die kreeg hij toegereikt van niemand minder dan zijn goede vriend koning Mohammed VI als blijk van waardering voor zijn zangkunsten en zijn liefde voor Marokko.





Algerijnse media en burgers hebben in het verleden veel kritiek gehad op Khaled. Vooral nadat hij optrad tijdens de bruiloft van prins Moulay Rachid, de broer van koning Mohammed VI. Na ontvangst van de Marokkaanse nationaliteit eisten veel Algerijnen dat Khaled zijn Algerijnse nationaliteit moest inleveren





Op concerten in Algerije wordt de zanger vaak uitgejouwd bij het voordragen van bepaalde liedjes waarin wordt verwezen naar buurland Marokko.