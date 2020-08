Zeven FunX-nominaties voor rapper Boef

De rapper is zeven keer genomineerd, zo maakte radiozender FunX maandagavond bekend. Josylvio, Numidia en Henkie T maken ieder kans op vijf awards. De komende weken kunnen luisteraars op hun favoriet stemmen.Boef maakt onder meer kans in de categorieën mannelijke artiest van het jaar, beste liedje (Tout Est Bon) en beste album (Allemaal Een Droom). In de eerste categorie neemt Boef het op tegen Frenna, Henkie T, Josylvio en Lijpe. Bij de vrouwen gaat de strijd tussen Famke Louise, Yade Lauren, Lauwtje, Tabitha en Numidia.De FunX Music Awards worden op 16 september voor de zevende keer uitgereikt. De ceremonie vindt "coronaproof" plaats in Amsterdam en staat onder leiding van dj Fernando Halman. Welke artiesten een optreden verzorgen, wordt later bekendgemaakt.