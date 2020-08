Gouden Kalf is geen streven, maar wel welkom voor Bilal Wahib

Gouden Kalf

In gesprek met het ANP vertelt hij hoe dat was en geeft hij bovendien een tipje van de sluier over zijn volgende muziek- en acteerprojecten. "Ik ben echt trots op ons allemaal", zegt Bilal over de productie. "Er zijn mooie shots met gebergtes op de achtergrond. We hebben iets moois neergezet." In de clip is de rapper te zien terwijl hij op een crossmotor scheurt. "Dat heb ik in een half uur geleerd. Eigenlijk zou ik elke clip wel zo willen opnemen in de zon in plaats van buiten te bibberen", zegt hij lachend.In twee dagen tijd moest de clip worden opgenomen. Dat kwam prima uit en over het eindresultaat is Bilal dus dik tevreden, maar een iets minder strak schema zou soms ook wel fijn zijn. "Bij een volgende clip hoop ik wel meer tijd te hebben om te filmen", bekent hij. "Dan kan het misschien iets harder en iets ruwer, weet je. Maar ik ben eigenlijk nooit tevreden", zegt hij gelijk lachend. "Na drie takes wil ik er nog eens drie en dan nog wil ik er meer."Naast muziek maken is acteren ook een passie van Bilal. Hij is onder meer te zien in de tv-serie Mocro Maffia en de film Taal is zeg maar echt mijn ding uit 2018. Volgend jaar is hij te zien in de komische film Meskina met onder anderen Najib Amhali en Soundos El Ahmadi. Ook werkt hij aan een nieuwe film met Sigrid ten Napel.Op het eerste gezicht lijkt dat heel druk, maar de acteur/rapper weet het goed te scheiden. "Film en muziek kan ik goed naast elkaar leggen", zegt Bilal. "Als ik vind dat ik het rustiger aan moet doen, dan neem ik ook rust. Anders vind ik het niet leuk meer. De laatste keer dat ik even twee weken vrij wilde was vlak voor corona, dus dat werd iets meer dan twee weken."Een keuze uit de twee werelden maken kan hij niet. "Ik vind het allebei even leuk en wil het ook blijven doen. Maar als je een mooi huis wilt kopen, moet je toch verder in de muziek," lacht hij. Een eventuele erkenning als een Gouden Kalf zou dat waarschijnlijk ook niet veranderen. "Een Gouden Kalf maakt je niet per se een goede acteur. Ik streef er niet naar, maar het mag natuurlijk wel komen."