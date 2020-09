Verfilming De Belofte van Pisa naar Duitse en Estse festivals

De film van regisseur Norbert ter Hall zal te zien zijn op het Schingel International Filmfestival in Duitsland en het Black Nights Festival in Estland. In Talinn maakt de film kans op de Grote Prijs van de jury. De twee events vinden plaats in oktober en november.De Belofte van Pisa gaat over de 15-jarige Amsterdamse jongen Samir (Shihane el-Hamus). Samir kan fantastisch trompet spelen en wordt aangenomen op het Muzieklyceum Zuid. Als enige leerling van Marokkaanse afkomst is hij een vreemde eend in de bijt. Zo goed en zo kwaad als het gaat, houdt Samir zijn school en zijn familieleven gescheiden, vastbesloten zijn diploma te gaan halen.Behalve El-Hamus en Braun spelen Olivia Lonsdale, Nora el Koussour, Yorick van Wageningen en Monic Hendrickx in de verfilming belangrijke rollen. De film kreeg uitstekende recensies maar trok minder publiek dan gehoopt in de Nederlandse bioscopen.